За кермом смертельного "Mercedes" був не охоронець Димінського – слідство

520 переглядів
Вівторок, 22 серпня 2017, 20:46

Поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Про це повідомляє у вівторок член колегії МВС Антон Геращенко.

"Сьогодні вранці слідство законним чином отримало неспростовні докази того, що за кермом автомобіля "Mercedes" був точно не 43 річний охоронець Петра Димінського, який взяв вину за смертельне ДТП на себе", - пише він у Facebook.

За його словами також 22 серпня Генеральна прокуратура визначила підслідність розслідування справи про можливу причетність Петра Димінського до загибелі Наталії Тріли за Головним слідчим управлінням Нацполіції.

У понеділок вранці Димінському була офіційно вручена повістка на допит і він був попереджений, що йому буде запропоновано здати зразок своєї ДНК слідчому.

Допит був призначений на середу 23 серпня.

Через годину Димінський, який на сьогоднішній день поки ще має статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

"Попереджаю Петра Димінського, що якщо Ви завтра не з'явитеся на допит до слідчого і не здасте для експертизу пробу Вашої ДНК, це може бути непрямим доказом того, що за кермом "Mercedes" був зовсім не Ваш 43 річний охоронець", - пише Геращенко.

Він підкреслив, що слідство за будь-яких обставин встановить, хто насправді був за кермом Mercedes, який убив Наталію Трілу, оскільки "всім потрібна правда і тільки правда".

Українська правда

Теми: ДТП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
З'явилося відео із начебто Димінським після смертельного ДТП 21 серпня 2017, 18:16
Експерти перевірять по ДНК, чи був Димінський за кермом смертельного "Mercedes" 21 серпня 2017, 13:05
Суд заарештував охоронця Димінського на 2 місяці 21 серпня 2017, 07:58
powered by lun.ua
Головні новини
За кермом смертельного "Mercedes" був не охоронець Димінського – слідство
Генпрокуратура обшукує підприємства "Group DF" Фірташа
Порошенко в США оголосить про необхідність миротворців на Донбасі
Порошенко ввечері поговорить з лідерами країн "нормандського формату"
Усі новини
Історія

Як жінки керують успішною громадою на Миколаївщині

КІНО

8 фільмів, серед яких оберуть номінанта на "Оскар" від України