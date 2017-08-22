У Харкові горить апеляційний адмінсуд: влучила блискавка

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Вівторок, 22 серпня 2017, 21:11

У будівлі Апеляційного адміністративного суду Харківської області у вівторок ввечері виникла пожежа.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Надійшов виклик, за попередньою інформацією горить дах будівлі. На місце виїхали підрозділи ДСНС, вони зараз там працюють", - повідомили агентству в прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

Співрозмовник агентства також підтвердив, що за попередньою інформацією, причиною загоряння стала блискавка.

Теми: Харків ДСНС
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