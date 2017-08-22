У Білому домі "підняли на вуха" секретну службу

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Вівторок, 22 серпня 2017, 22:04

У резиденції президента США у Вашингтоні вводили режим надзвичайного стану через виявлення підозрілого предмета.

Про це пише 22 серпня The Washington Post.

Блокування Білого дому зняли приблизно через годину в другій половині дня після того, як поліція визначила, що пакет без нагляду біля північної галявини не становив небезпеки.

Власник пакета не знайдений.

Відзначається, що інцидент стався через кілька хвилин після того, як поліція виявила інший підозрілий пакет на ступенях Ротонди Капітолію США.

За даними видання The Hill, президент США Дональд Трамп не був у Білому домі під час цих подій. Він знаходився на шляху до Арізони для огляду об'єкта прикордонного патрулювання.

Теми: США
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