Волкер: Загальна мета – це відновлення суверенітету України

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Середа, 23 серпня 2017, 00:46

Спеціальний представник США щодо врегулювання в Україні Курт Волкер підтвердив, що метою США є відновити територіальну цілісність України і її суверенітет.

Про це він заявив, виступаючи у Вільнюському університеті на конференції про регіональне лідерство, пише Радіо Свобода.

Волкер нагадав, що ці цілі визначив державний секретар США Рекс Тіллерсон, коли відвідував Київ 9 липня.

Крім того, США мають на меті допомогти встановити безпеку для всіх громадян України, незалежно від їхньої національної чи релігійної належності.

Волкер звернув увагу, що на Європейському континенті, «на відстані менш ніж півтора годин польоту літаком», нині «вирує гаряча війна», і про це не можна забувати.

Щоб зупинити це, він закликав перш за все досягти тривалого і міцного режиму припинення вогню.

Раніше у вівторок Волкер провів у Вільнюсі зустрічі з президентом Литви Далею Ґрібаускайте і міністром закордонних справ Лінасом Лінкявічусом на теми виконання мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу і підтримки реформ в Україні.

Як відомо, Волкер прибув до Литви з Мінська, де він проводив зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. 23 серпня Волкер приєднається до міністра оборони США Джеймса Меттіса на зустрічах з високопосадовцями України

Теми: Донбас війна США
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