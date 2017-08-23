Молдова просить ООН обговорити виведення військ РФ з Придністров'я

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Середа, 23 серпня 2017, 02:12

Молдова просить ООН включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Відповідний лист постійного представника Молдови при ООН Віктора Морару оприлюднено у вівторок, 22 серпня, пише DW.com.

У Кишиневі переконані, що присутність військовослужбовців РФ "являє собою загрозу для підтримки міжнародного миру і безпеки", наголошується в листі.

Морару попросив ООН підтримати зусилля Молдови, спрямовані на завершення процесу "безумовного, упорядкованого і повного виведення іноземних збройних сил з її національної території".

Постпред Молдови при ООН навів в тексті звернення витримку з декларації ОБСЄ, прийнятої в 1999 році, в якій віталося "зобов'язання Російської Федерації завершити виведення російських сил з території Молдови до кінця 2002 року". 72-а сесія Генасамблеї ООН відкриється 12 вересня.

Теми: Молдова Росія ООН
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