З’явилось відео пожежі в Харківському апеляційному адмінсуді

277 переглядів
Середа, 23 серпня 2017, 07:06

Масштабну пожежу в будівлі Апеляційного адміністративного суду Харкова локалізовано. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О 23:33 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 800 м2. До ліквідації пожежі залучено 39 одиниць техніки та 122 чоловіки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС Харківського гарнізону, - йдеться у повідомленні.

Відео пожежі опублікував на хостингу Youtube очевидець. Автор каналу Арт Максимов уточнив, що відео знято зі зворотного боку будівлі через 15-20 хвилин після займання.

Як повідомлялось, пожежа у будівлі Апеляційного адміністративного суду Харківської області виникла у вівторок ввечері. За попередньою інформацією, причиною загоряння став удар блискавки.

Теми: Харків ДСНС надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Харкові горить апеляційний адмінсуд: влучила блискавка 22 серпня 2017, 21:11
СБУ показала відео затримання ватажка російської ДРГ 18 серпня 2017, 11:26
У Харкові п'яні пасажири авто побили патрульних 15 серпня 2017, 12:15
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: ФБР підозрює, що Манафорт отримав від ПР і РФ $ 80-100 млн
OVERTIME: Головні події дня в економіці
Глава департаменту поліції охорони погорів на хабарі 96 тисяч – офіційно
Найголовніше за день
Усі новини
Найкрутіше за тиждень

Крутознавство: лінки тижня

Художник зсередини

Як виглядають майстерні українських художників