З’явилось відео пожежі в Харківському апеляційному адмінсуді

Масштабну пожежу в будівлі Апеляційного адміністративного суду Харкова локалізовано.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О 23:33 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 800 м2. До ліквідації пожежі залучено 39 одиниць техніки та 122 чоловіки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС Харківського гарнізону, - йдеться у повідомленні.

Відео пожежі опублікував на хостингу Youtube очевидець. Автор каналу Арт Максимов уточнив, що відео знято зі зворотного боку будівлі через 15-20 хвилин після займання.

Як повідомлялось, пожежа у будівлі Апеляційного адміністративного суду Харківської області виникла у вівторок ввечері. За попередньою інформацією, причиною загоряння став удар блискавки.