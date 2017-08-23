Доба в АТО: 28 обстрілів, 4 бійців ЗСУ поранено

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Середа, 23 серпня 2017, 07:59

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 28 разів порушили режим тиші. Троє українських військових були поранені, один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці доби російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли українських позицій з використанням важкого озброєння. 

Зокрема на Приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібру 122 мм по опорних пунктах ЗСУ на підступах до Талаківки і Водяного. А близько 20:00 ворог неприцільно випустив щонайменше 6 снарядів калібру 152 мм неподалік селища Водяне – у район, де взагалі немає українських позицій.

Ввечері під мінометний вогонь російських найманців двічі потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Гнутового. Крім того по околицях Павлополя бойовики били з гранатометів.

На Донецькому напрямку напружена обстановка й надалі зберігається в Авдіївській промзоні. Тут з 19:00 і майже до опівночі бандити вели вогонь по українських захисниках зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як зазначають у штабі, українські військові накривали противника щільним вогнем у відповідь. У результаті такого протистояння один боєць ЗСУ отримав поранення. Також увечері і вночі бойовики відкривали вогонь у районі Луганського, Троїцького, Зайцевого та шахти Бутівка. 

На Луганському напрямку злочинці з мінометів та гранатометів били по позиціях ЗСУ на околицях Новоолександрівки та Кримського. У наслідок обстрілів ще двоє українських захисників отримали поранення. 

Теми: АТО бойові дії Донбас
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