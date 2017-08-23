СБУ піймала на хабарі власного співробітника

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Середа, 23 серпня 2017, 09:35

Співробітники управління внутрішньої безпеки та управління СБУ в Львівській області спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника спецслужби.

Про це інформує прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що старший оперуповноважений вимагав 10 тисяч доларів США та перереєстрацію елітного авто від власника одного з львівських розважальних закладів.

У таку суму капітан оцінив вирішення питання щодо закриття відкритого кримінального провадження та забезпечення подальшої безпроблемної роботи закладу.

Зазначається, що співробітники спецслужби затримали хабарника у місті під час отримання грошей.

СБУ провела обшуки за місцями його роботи та проживання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Старшого уповноваженого затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення капітану про підозру та обрання запобіжного заходу.

Теми: хабар СБУ
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