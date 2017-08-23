Поліція перевірить почерк в протоколі НАЗК щодо Ляшка

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Середа, 23 серпня 2017, 12:13

Національна поліція призначила почеркознавчу експертизу у справі про можливу фальсифікацію Національним агентством з питань запобігання корупції протоколу щодо лідера "радикалів" Олега Ляшка.

Про це йдеться в матеріалах Печерського районного суду Києва, передають "Українські новини".

Експертиза буде стосуватися протоколу НАЗК в справі про суміщення Ляшком депутатства і керівництва закритим акціонерним товариством "Редакція газети "Політика".

Слідчий Нацполіціі просила суд надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ЗАТ "Редакція газети "Політика", які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб Голосіївської районної державної адміністрації Києва.

Відзначається, що 14 серпня в рамках кримінального провадження була призначена почеркознавча експертиза, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів.

Суд задовольнив клопотання слідчого і надав доступ до цих документів.

Як повідомлялося, 21 липня суд закрив справу проти Ляшка щодо сумісництва, яку порушила НАЗК.

Печерський суд розглядав подання НАЗК щодо лідера "радикалів". НАЗК звинувачувала його у суміщенні виконання депутатських функцій із роботою головним редактором газети "Політика".

24 липня Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження на заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка стосовно співробітників Національної агенції з питань запобігання корупції.

Теми: НАЗК Ляшко
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