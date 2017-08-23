Лише за липень у судах застопорилися 54 засідання у справах САП

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Середа, 23 серпня 2017, 13:09

Протягом липня суди України 54 рази відкладали розгляд проваджень, які до них передала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Про це йдеться у звіті САП за липень 2017 року.

"54 судових засідання за липень цього року було відкладено чи перенесено через сторону захисту або роботу суду", - заявляють у прокуратурі.

Водночас САП звернула увагу на основні досягнення, які зробила минулого місяця.

Одне з них - це скерування до суду обвинувального акту стосовно громадянина Молдови, який, маючи на меті зняття арешту із судна Sky Moon, дав військовому прокурору Південного регіону України хабар у розмірі 75 тисяч доларів.

Також у липні Національне антикорупційне бюро та САП затримали та розпочали кримінальне переслідування осіб, причетних до привласнення майна Львівського бронетанкового заводу.

 

Як раніше повідомляли в НАБУ, судовий розгляд досі не розпочато у 22 із 81 справи, у яких детективи антикорупційного бюро завершили розслідування. За деякі справи НАБУ суди не беруться більше року.

За словами директора бюро Артема Ситника, в українських судах відбувається повний саботаж справ НАБУ та САП.

Українська правда

Теми: Антикорупційна прокуратура суд корупція
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