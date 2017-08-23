Генштаб відправляє двох верифікаторів спостерігати за навчаннями РФ у Білорусі

Для спостереження за навчаннями "Запад 2017" до Білорусі відбудуть два українські верифікатори.

Про це повідомляє у середу Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України

"Українська сторона підтверджує факт запрошення представників України для спостереження за ходом військових навчань "Запад 2017", які мають відбутися на території республіки Білорусь за участю військ Російської Федерації у період з 16 по 20 вересня 2017 року", – йдеться у повідомленні.

Управління верифікації Генерального штабу ЗСУ зазначає, що на запрошення білоруської сторони в період з 16 по 20 вересня за ходом навчань спостерігатимуть два українські верифікатори.

Читайте також: "Запад-2017": Путін брязкає зброєю на кордоні з НАТО"

Окрім України, запрошення до спостереження за навчаннями "Запад 2017" отримали Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Естонія.

Українська правда