СБУ знайшла вибухівку під мостом на Івано-Франківщині
Служба безпеки знайшла вибуховий пристрій під пішохідним мостом в Івано-Франківській області.
Про це повідомила СБУ у Facebook.
"На телефон довіри Управління СБ України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від місцевого жителя про помічений підозрілий предмет під пішохідним мостом в обласному центрі через річку Бистрицю-Солотвинську до села Загвіздя", - йдеться у повідомлення.
"Слідчо-оперативна група правоохоронців, яка виїхала на місце події, виявила предмет, схожий на тротилову шашку з вибуховим механізмом. Вибухотехніки знешкодили небезпечну знахідку на місці, підірвавши її", - додають у службі.
Як зазначено у повідомленні, зараз вирішують, чи відкривати кримінальне провадження, щоб провести експертизи та встановити обставини інциденту.
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