СБУ знайшла вибухівку під мостом на Івано-Франківщині

Служба безпеки знайшла вибуховий пристрій під пішохідним мостом в Івано-Франківській області.

Про це повідомила СБУ у Facebook.

"На телефон довіри Управління СБ України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від місцевого жителя про помічений підозрілий предмет під пішохідним мостом в обласному центрі через річку Бистрицю-Солотвинську до села Загвіздя", - йдеться у повідомлення.

"Слідчо-оперативна група правоохоронців, яка виїхала на місце події, виявила предмет, схожий на тротилову шашку з вибуховим механізмом. Вибухотехніки знешкодили небезпечну знахідку на місці, підірвавши її", - додають у службі.

Як зазначено у повідомленні, зараз вирішують, чи відкривати кримінальне провадження, щоб провести експертизи та встановити обставини інциденту.