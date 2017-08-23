Сенат США хоче обмежити Трампа у кіберспівпраці з Росією
Комітет з розвідки Сенату США схвалив законопроект, який забороняє президенту США Дональду Трампу створювати спільний з Росією підрозділ з питань кібербезпеки без схвалення американських законодавців.
Про це повідомляє Reuters, передає Європейська правда.
Комітет розглядав цей законопроект ще в липні, однак його текст було оприлюднено лише тепер, адже він містить конфіденційні дані про роботу спецслужб.
Законопроект вимагає, щоб Дональд Трамп надавав Конгресу звіт про те, якими розвідданими США будуть ділитися з Росією, які застороги є у контррозвідки та яким шляхом вони будуть усунені.
У липні Дональд Трамп заявив, що під час саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі обговорював з президентом Росії можливість створення спільної з росіянами групи з питань кібербезпеки.
Однак після критики демократів, старших республіканців та Агентства з національної безпеки США Трамп швидко відмовився від ідеї.
Якщо схвалена комітетом ініціатива стане законом, він стане черговим кроком Конгресу США щодо обмеження діяльності Трампа стосовно Росії, відзначає Reuters.
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