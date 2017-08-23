У Києві палять шини з вимогою не відпускати ймовірного вбивцю Вербицького

В Апеляційному суді Києва у середу розпочався розгляд скарги Олександра Волкова, підозрюваного у викраденні та вбивстві Юрія Вербицького у 2014 році, який просить відпустити його з-під арешту.

Про це пише "Тиждень".

За інформацією видання, біля будівлі суду близько 30 активістів провели мітинг, вимагаючи залишити в силі запобіжний захід Волкову. Присутні також запалили "символічну автомобільну шину". Вони скандували "Слава Україні!" та співали гімн України.

На акції були присутні Ігор Луценко, якого викрадали разом з Вербицьким, нардеп Борислав Береза, активісти "Автомайдану" та "Правого сектору".

Коли засідання розпочалося, Луценко зайшов до зали суду з автомобільною шиною в руках.

Фото журналіста Стаса Козлюка

Вимоги активістів, які виступають проти скасування арешту підозрюваного, чітко сформулював на своїй сторінці у Facebook один з них, народний депутат Мустафа Найем:

"Чим ми незадоволені:

- Критично повільними темпами розслідування;

- Дивними судовими рішеннями, які дозволяють підозрюваним масово тікати з-під домашнього арешту до Росії;

- Покриванням з боку вищих посадових осіб, які виводять з-під удару винуватців, зокрема, екс-співробітників МВС часів Майдану.

Що ми хочемо:

- Швидких, обґрунтованих і законних рішень від українських судів у справах Майдану;

- Належної управлінської уваги від перших осіб держави до розслідування злочинів проти Майдану, відповідальності президента, генерального прокурора, керівників Нацполіції та СБУ за результативність слідства".

Фото Мустафи Найема

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 29 липня взяв під стражу на два місяці Олександра Волкова, підозрюваного в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького в 2014 році.

У січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму.