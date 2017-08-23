В Броварах розмістили карту України без Криму та Донбасу. Після галасу зняли

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Середа, 23 серпня 2017, 15:54

У Броварах перед будівлею міської адміністрації на сцені до святкування Дня Незалежності було розміщено карту України без анексованого Росією Криму, а Донецька та Луганська області вказані тільки до лінії розмежування.

Про це у Фейсбуці заявив депутат Броварської міської ради Олег Берестовий.

"Бровари, де голова міста Ігор Сапожко екс-регіонал, який ще закликав Януковича навести порядок на Майдані зимою 2014 року. Перед міською адміністрацією встановили сцену до Дня Незалежності без Криму та Донбасу! Неприкритий сепаратизм за сприянням міської влади", - написав в соцмережі Берестовий.

Фото перед адміністрацією в Броварах
Фото перед адміністрацією в Броварах
Берестовий
 

Також він додав, що зателефонував до секретаря ради Петра Бабича з вимогою зняти "цей треш!".

"Українській правді" в Броварській міській адміністрації повідомили, що карту вже демонтували зі сцени, а поліція проводить слідчі дії.

"Та зняли ми вже ту карту! Поліції-міліції тут понаїхало, активістів, депутатів різних, розбираємось", - повідомили в міськраді.

Відповідальною за карту без Криму та Донбасу, за даними депутата Берестового, була призначена начальник управління культури Інна Савченко. Її вже звільнили.

"Серед виправдань - недогляд. Банер зняли, чиновники курять одну за одною, не знають що робити", - додав Берестовий.

Фотографії сцени з такою картою широко розійшлися в соцмережах. Українці закликали СБУ розслідувати даний випадок та суворо покарати причетних.

Яна Міланова, УП

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