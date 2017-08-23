В Броварах розмістили карту України без Криму та Донбасу. Після галасу зняли
У Броварах перед будівлею міської адміністрації на сцені до святкування Дня Незалежності було розміщено карту України без анексованого Росією Криму, а Донецька та Луганська області вказані тільки до лінії розмежування.
Про це у Фейсбуці заявив депутат Броварської міської ради Олег Берестовий.
"Бровари, де голова міста Ігор Сапожко екс-регіонал, який ще закликав Януковича навести порядок на Майдані зимою 2014 року. Перед міською адміністрацією встановили сцену до Дня Незалежності без Криму та Донбасу! Неприкритий сепаратизм за сприянням міської влади", - написав в соцмережі Берестовий.
Також він додав, що зателефонував до секретаря ради Петра Бабича з вимогою зняти "цей треш!".
"Українській правді" в Броварській міській адміністрації повідомили, що карту вже демонтували зі сцени, а поліція проводить слідчі дії.
"Та зняли ми вже ту карту! Поліції-міліції тут понаїхало, активістів, депутатів різних, розбираємось", - повідомили в міськраді.
Відповідальною за карту без Криму та Донбасу, за даними депутата Берестового, була призначена начальник управління культури Інна Савченко. Її вже звільнили.
"Серед виправдань - недогляд. Банер зняли, чиновники курять одну за одною, не знають що робити", - додав Берестовий.
Фотографії сцени з такою картою широко розійшлися в соцмережах. Українці закликали СБУ розслідувати даний випадок та суворо покарати причетних.
Яна Міланова, УП
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