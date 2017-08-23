Луценко: Як генпрокурор і колишній зек я шокований подіями в Одеському СІЗО

Генпрокурор Юрій Луценко шокований ситуацією в Одеському слідчому ізоляторі, і заявив, що потрібно реформовувати пенітенціарну систему.

Про він розповів у коментарі журналістам у середу, передає прес-служба Генпрокуратури.

"Для мене взагалі було шоком, що людина, яка засуджена пожиттєво за вбивство, була розконвойована і в свою камеру не заходила днями", - сказав Луценко.

"Для мене це шок. І як для генпрокурора, і як для колишнього міністра внутрішніх справ, і навіть як для колишнього зека", - наголосив він.

Луценко також зазначив, що шокований тим, що ув’язнений зробив зі своєю жертвою. Проте, за його словами, він найбільше шокований діями керівництва СІЗО після інциденту.

Коментуючи масове побиття в’язнів після трагічної події, генпрокурор зазначив:

"Без відповідного наказу, який є згідно законодавства обов’язковим, без узгодження з прокуратурою задіяння спецназу для масового без розбору побиття є і незаконним, і просто шокуючим".

Окрім того, Луценко заявив, що необхідно реформувати пенітенціарну систему.

"Ми повинні, і я говорив про це з прем’єр-міністром, кардинально реформувати пенітенціарну службу - це означає більшу зарплату, новий персонал, і нове керівництво. Я переконаний, що бізнес, який крутиться навколо СІЗО, не повинен призводити до вбивств і побиття людей в цих держаних закладах", - зазначив він.

Як відомо, у суботу під стінами одеського СІЗО пройшов імпровізований мітинг проти акцій залякування, які пройшли після жорстокого вбивства арештантом співробітниці ізолятора.

Разом з тим, прес-секретар заступника голови Мін'юсту Юрій Маслак спростував інформацію про акції залякування в одеському СІЗО.

17 серпня в 5 корпусі одеського СІЗО виявили розчленоване тіло молодшого інспектора II категорії відділу режиму і охорони Олени Порошенко. Вбивця зґвалтував і задушив жінку, після чого розрізав тіло на шматки і кинув їх у сміттєві баки.

Начальник СІЗО В'ячеслав Коваль відсторонений від посади на час проведення розслідування фактів злочинної недбалості співробітників ізолятора.

Арештанта, підозрюваного в скоєнні вбивства перевели в інший ізоляторі зметою його безпеки.

22 серпня ГПУ оприлюднила відео катувань в одеському СІЗО.