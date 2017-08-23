Грицак хоче, щоб росіянам обмежили в'їзд

1518 переглядів
Середа, 23 серпня 2017, 17:01

Глава Служби безпеки України Василь Грицак вважає за доцільне введення візового режиму з Російською Федерацією.

Про це він заявив на брифінгу в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як на мене - так, з країною, з якою ми воюємо, у нас повинен бути візовий режим, якщо хочете почути мою думку", - зазначив голова спецслужби.

При цьому Грицак підкреслив, що оцінку подібного роду рішень має давати не СБУ.

Як відомо, ідею запровадження візового режиму для росіян багато хто підтримує в Україні. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив якось, що відомство в разі прийняття рішення про введення візового режиму з РФ, готове його реалізувати.

Теми: Грицак СБУ візи Росія кордон
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Свати і невістка глави СБУ купили 4 квартири після його призначення - ЗМІ 1 серпня 2017, 15:20
В СБУ назвали прізвища російських військових із роти Агєєва 22 липня 2017, 17:10
Грицак звинуватив керівництво РФ в організації акцій у Києві 22 липня 2017, 15:42
powered by lun.ua
Головні новини
У Кабміні б'ють на сполох: шукають способи утримати ціни на автогаз
Грицак хоче, щоб росіянам обмежили в'їзд
НБУ скасував обмеження на видачу валюти
Поліцейський чиновник приховав від НАЗК собаку, що коштує більше 120 тисяч
Усі новини
Афіша

Джаз на даху, ярмарок "Всі. Свої. Знову ця школа" та інше

Художник зсередини

Як виглядають майстерні українських художників