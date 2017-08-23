Мар’їнку обстрілювали бойовики та військові з РФ – затриманий бойовик

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Середа, 23 серпня 2017, 17:52

Позиції сил АТО та мирних мешканців Мар’їнки тривалий час обстрілював підрозділ, який був укомплектований та керувався вихідцями з Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ з посиланням на свідчення нещодавно затриманого спецслужбами бойовика з артилерійського розрахунку одного з формувань.

Затриманий засвідчив, що офіцерський склад переважно був укомплектований вихідцями з Росії, у складі артилерійських розрахунків навіть корегувальниками вогню були росіяни, одягнені у військову польову форму ЗС РФ з офіцерськими знаками розрізнення.

За його словами, сам підрозділ був оснащений військовим спорядженням російського виробництва та сухпайками, виготовленими у РФ. Рядові бойовики з числа місцевих мешканців Донбасу не мали взагалі будь-якого спорядження і форми.

Сам "артилерист" - мешканець Волноваського району. У липні 2015 року він отримав пропозицію від двоюрідного брата "підзаробити в рядах незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

За словами бойовика, пізніше він зустрівся з чоловіком, який розмовляв з яскраво вираженим російським акцентом.

"Росіянин сказав мені, що я буду отримувати 50 тисяч рублів на місяць, якщо погоджусь на запропонував "службу" в одному з артилерійських підрозділів терористів. Він сказав, що цей підрозділ стоїть в лісопосадці, має на оснащенні пушки та "Калашнікови", російського виробництва, а скоро "підтягнуться" і танки", - розповів на допиті затриманий.

Співробітники спецслужби задокументували, що саме цей підрозділ тривалий час обстрілював позиції сил АТО та мирних мешканців Мар’їнки.

У жовтні 2016 року, побоюючись за власне життя, бойовик "дезертирував" з бандформування. Після тривалого переховування він вирішив повернутись додому на підконтрольну Україні територію, де і був одразу затриманий оперативниками СБ України.

Бойовику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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