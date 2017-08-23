СБУ закликає українців не їхати в Росію на заробітки, щоб їх не завербували

Служба безпеки після контррозвідувальних опитувань українських громадян вражена кількістю вербувальних підходів і завданнями, які ставить перед українськими заробітчанами РФ.

Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак на зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс".

За наведеними Грицаком приблизними даними, близько 2 млн українців перебувають на території РФ як люди, які виїхали на заробітки. Як він стверджує, люди, які їдуть на заробітки в Росію, можуть бути "явно або обманом використані для постановок російських спецслужб".

"Ми проводимо контррозвідувальну роботу після їх повернення, проводимо так звані контррозвідувальні опитування, і ми вражені кількістю, так званих, вербувальних підходів до простих українців: не обов'язково це повинні бути кваліфіковані працівники... ми вражені кількістю вербувальних підходів і завданнями, які ставить перед ними РФ", - сказав Грицак.

Грицак також нагадав, що російські спецслужби хотіли використати українських АТОшників для здійснення великого теракту в Росії.

"Ця інформація має надзвичайну важливість, як ми вважаємо, оскільки вона стосується не тільки України, а й могла мати катастрофічні наслідки для європейської безпеки", - сказав Грицак.

Він також зазначив, що українців мали звинуватити не тільки в терактах. В одній з інструкцій, даних АТОшникам спецслужбами РФ, "мова йде про знищення людини нібито на замовлення прокурора Самарської області".

"Швидше за все, це наше припущення... Мав бути обов'язково якийсь великий теракт або диверсія зі значними жертвами, а у всіх наступних місцях могли бути знайдені вибухівка або "закладки", хімічні речовини яких повинні були би бути аналогічні тим, які могли знайти на дні рюкзаків (в українців - ред.)", - розповів глава СБУ.

Грицак підкреслив, що спецслужби Росії направили в свою країну не менше двох груп для "відпрацювання вистави з можливою підготовкою українськими громадянами - АТОшниками диверсій і терактів на території Російської Федерації".

"Ми не впевнені, що ми взяли всіх членів групи. Ми затримали людину, звуть його Ігор, і він підтвердив, що грав роль куратора групи, яка виїжджала в Росію", - сказав він.

Як повідомлялося, 17 серпня на брифінгу глава СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки має оперативну інформацію про посилення розвідувально-диверсійної діяльності російських спецслужб РФ на території України.

"Головними цілями є стратегічні об'єкти життєзабезпечення, інфраструктури. Так само ставиться за мету вбивство окремих громадсько-політичних діячів", – заявив він.

Крім того, як стверджує СБУ, ФСБ обманом заманила в Росію трьох українців, колишніх учасників АТО, щоб зробити від їх імені теракти в Москві та інших містах РФ.