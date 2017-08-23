На Донбасі досі немає повної "тиші" - штаб АТО

Від початку доби проросійські бойовики на Донбасі 4 рази відкривали вогонь.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО на офіційній сторінці у Facebook.

"З опівночі зафіксовано 4 випадки порушення перемир’я. В основному, ці обстріли були не прицільні і носили провокативний характер", - повідомили у прес-центрі.

"Зокрема, на Луганському напрямку бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по наших опорних пунктах неподалік Кримського. А близько 13 години противник випустив 2 міни калібру 120 та 82 міліметри у районі Новоолександрівки. На Донецькому напрямку ворог бив із великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях в районі Авдіївської промзони", - додали у відомстві.

Зазначається, що "майже на усі збройні провокації сили АТО відповідали прицільним вогнем, тож вогневе протистояння було нетривалим".

Як відомо, у середу у Мінську погодили новий режим тиші на Донбасі з 25 серпня.

Українська правда