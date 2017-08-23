Кабмін запустив портал вакансій для майбутніх чиновників

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Середа, 23 серпня 2017, 21:05

Кабінет міністрів запустив у тестовому режимі портал вакансій на державній службі.

Про це повідомив міністр Кабміну Олександр Саєнко на своїй сторінці в Facebook.

"Розпочинаємо тестову експлуатацію єдиного порталу нових вакансій в міністерствах: www.career.gov.ua", - написав він.

Саєнко додав, що до вересня будуть збиратися пропозиції щодо вдосконалення порталу, щоб з появою перших вакансій він запрацював на повну силу.

"Заходьте, тестуйте та залишайте свої коментарі у вкладці "зворотній зв'язок", - додав він.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів інтернет
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