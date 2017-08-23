Представник ОБСЄ зміг потрапити до колонії, яку контролюють бойовики

168 переглядів
Середа, 23 серпня 2017, 22:18

Представник ОБСЄ Тоні Фріш відвідав Макіївську колонію, що знаходиться на території не підконтрольній Києві.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Заслухали інформацію координатора ОБСЄ Т. Фріша, який днями відвідав Макіївську колонію, де утримують наших військових-заручників, він зміг зустрітися з кількома хлопцями і побачити умови їх утримання. На жаль, він не зміг відвідати інші тюрми на окупованих територіях", - повідомила вона.

"Ми наполягаємо, аби найближчим часом Т. Фріш також відвідав тюрми на окупованій Луганщині, а також тих заручників, що знаходяться в інших, окрім Макіївської, буцегарнях. Тим більше, що всі ці тюрми залишаються закритими для всіх інших міжнародних гуманітарних і спостережних місій, зокрема й МКЧХ. Також Т. Фріш відвідав кілька українських тюрем", - повідомила вона.

Як відомо, трьохстороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю представників ОРДЛО підтвердила прихильність введення режиму припинення вогню на Донбасі з 00.00 25 серпня.

Українська правда

Теми: ОБСЄ заручники
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ОРЛО лікарі не стали говорити з СММ ОБСЄ без дозволу "міністерства" 20 серпня 2017, 11:22
СММ ОБСЄ розмістила спостерігачів у Станиці Луганській 19 серпня 2017, 20:43
ОБСЄ: Ми будемо моніторити матч в Маріуполі, а не забезпечувати безпеку 18 серпня 2017, 15:34
powered by lun.ua
Головні новини
Найголовніше за день
У Мінську погодили новий режим тиші на Донбасі
СБУ закликає українців не їхати в Росію на заробітки, щоб їх не завербували
Мар’їнку обстрілювали бойовики та військові з РФ – затриманий бойовик
Усі новини
Дахи Києва

Найкращі руфтопи і місця для вечірок

Афіша

Джаз на даху, ярмарок "Всі. Свої. Знову ця школа" та інше