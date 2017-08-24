Тука: За кілька днів через обстріли на Донбасі згоріли 80 будівель

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Четвер, 24 серпня 2017, 01:08

За останні кілька днів в Донецькій області в результаті обстрілу з боку бойовиків і подальших пожеж було знищено близько 80 будівель.

Про це повідомив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, передає "Радіо Свобода".

"В останні дні на Донеччині близько 80 будівель було знищено саме вогнем. Варто зазначити, що зараз взагалі в державі пожежонебезпечна ситуація. І тому ці варварські дії, які застосовуються з боку терористів, наражають нас на ще більшу небезпеку розповсюдження цієї пожежі іншими територіями області. В авіації є термін "килимове бомбардування", а це така сама тактика, лише із застосуванням артилерії", - заявив він.

За словами Туки, найбільше від обстрілів страждає приватний сектор. При цьому місцеві військово-цивільні адміністрації поки контролюють ситуацію.

"Зараз цим займаються місцеві військово-цивільні адміністрації, до нас з офіційним проханням про додаткову допомогу ніхто не звертався. Засобів і фінансових, і матеріальних в області поки що вистачає", - зазначив він.

За його словами, за період війни найбільше від обстрілів постраждали Піски, Опитне і Водяне.

Теми: Тука Донбас
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