У Роттердамі скасували концерт через загрозу теракту

У Роттердамі (Нідерланди) був скасований концерт американської рок-групи Allah-Las через те, що біля концертного залу був виявлений підозрілий фургон.

Про це повідомляє Reuters.

За словами мера міста, в фургоні з іспанськими номерами знаходилися газові балони. При цьому він застеріг від "поспішних висновків".

Водій фургона був затриманий і доставлений в поліцію для допиту.

Відзначається, що такі запобіжні заходи були прийняті через те, що іспанська влада направили попередження місцевої поліції про можливий теракт на концерті.

Пізніше агентство повідомило, що цей інцидент не пов'язаний з терактами в Іспанії минулого тижня.