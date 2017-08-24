Прикордонна служба: "Безвізом" скористалися 200 тис українців

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Четвер, 24 серпня 2017, 02:53

200 тисяч українців скористалися безвізовим режимом з Євросоюзом.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Напередодні святкування 26-ї річниці Дня Незалежності України правом безвізових подорожей вже скористалися 200 тисяч українців. При цьому більше 76 тисяч наших громадян використовували для подорожей авіаційний транспорт, а решта прямували через автомобільні чи залізничні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 90 тисяч українців слідували через кордон з Польщею і Угорщиною.

Всього з початку "безвіза" 57 українцям було відмовлено в перетині кордону, в основному, через не підтвердження мети поїздки та порушення європейського міграційного законодавства під час попередніх поїздок.

Теми: безвіз ЄС
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