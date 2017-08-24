СБУ затримала артилериста бойовиків "ДНР"

У Донецькій області співробітники СБУ затримали заряджаючого артилерійського розрахунку одного з незаконних збройних формувань терористів ДНР".

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

"Правоохоронці встановили, що мешканець Волноваського району у липні 2015 року отримав пропозицію від двоюрідного брата "підзаробити в рядах незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Під час зустрічі, зі слів бойовика, брав участь чоловік, який розмовляв з яскраво вираженим російським акцентом. Він запропонував "службу" в одному з артилерійських підрозділів терористів за п’ятдесят тисяч рублів на місяць", - йдеться в заяві.

Відзначається, що саме цей підрозділ бойовиків тривалий час обстрілював позиції сил АТО і мирних жителів в Мар'їнці.

За словами затриманого, офіцерський склад в основному був укомплектований вихідцями з Росії. У складі артилерійських розрахунків навіть коригувальники вогню були росіяни, одягнені у військову польову форму ЗС РФ з офіцерськими знаками відмінності.

Крім того, сам підрозділ було оснащено військовим спорядженням російського виробництва і сухпайками, виготовленими в РФ. При цьому рядові бойовики з числа місцевих жителів Донбасу не мали взагалі ніяких спорядження і форми.

У жовтні 2016 року бойовик "дезертирував" з бандформування. Після тривалого укриття він вирішив повернутися додому на підконтрольну Україні територію, де і був одразу затриманий оперативниками СБУ.

Бойовику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.