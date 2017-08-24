РФ знову відправила на окупований Донбас "гумдопомогу"

Росія направила на окупований Донбас 68-у автомобільну колону з "гуманітарною допомогою".

Про це повідомляють РИА Новости.

Відзначається, що колона МНС РФ везе близько 750 тонн "гуманітарної допомоги".

До складу вантажу, нібито, входять дитячі продуктові набори, медикаменти, медичне майно, навчальна література.

В дорозі колона розділиться на дві: одна пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв курган".

Відзначимо, що Росія доставляє "гумпомощь" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважає, що таким чином Кремль доставляє бойовикам зброю та іншу допомогу.