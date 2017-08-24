Доба в АТО: 18 обстрілів, поранений один боєць ЗСУ

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Четвер, 24 серпня 2017, 06:43

За минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по українських позиціях, один боєць ЗСУ був поранений, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

После 19:00 терористи активізували обстріли.

На Донецькому напрямку 4 рази з різних напрямків, використовуючи гранатомети і великокаліберні кулемети, бойовики били по українських укріпленнях в Авдіївській промзоні. Крім того, під вогонь сепаратистів потрапили опорні пункти сил АТО біля Зайцевого і шахти Бутівка. Близько 23:00 злочинці майже годину зі стрілецької зброї обстрілювали будинки мирних жителів Майорська.

На Луганському напрямку в кінці доби бойовики двічі відкривали вогонь з 82 мм мінометів в районі Новоалександрівки. Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення. Також терористи били з гранатометів на підступах до Катеринівки і Кримському.

На Приморському напрямку сепаратисти обстрілювали опорні пункти сил АТО в околицях Павлопіля, Широкиного і Лебединського.

"На більшість збройних провокацій ворога наші бійці відповідали щільним і агресивним вогнем зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
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