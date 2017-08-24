У Нідерландах скасували рок-концерт через загрозу теракту
У нідерландському Роттердамі ввечері 23 серпня скасували концерт американського гурту Allah-Las через ризик теракту.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Поруч із концертним майданчиком, де мав відбутися концерт, поліція виявила мікроавтобус з іспанськими номерами, у яких знайшли газові балони.
Концерт було скасовано після того, як іспанська поліція повідомила нідерландських колег про потенційну загрозу атаки.
Мер Роттердама на прес-конференції заявив, поки немає даних про те, чи пов’язані між собою попередження іспанських правоохоронців та виявлений мікроавтобус.
Нідерландська поліція допитала затриманого іспанця. Джерела в органах правосуддя повідомили Reuters, що інцидент з мікроавтобусом у Роттердамі не пов’язаний з минулотижневими терактами в Іспанії.
Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих.
Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.
В результаті двох терактів у Іспанії загинули 15 осіб, понад 130 отримали поранення.
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