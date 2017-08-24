У глави МЗС Німеччини вимагають роз’яснень щодо вечері з Путіним

Партія "Союз-90" / "Зелені" закликала главу МЗС Німеччини Зігмара Габріеля до вересневих виборів дати роз'яснення щодо його вечері з президентом Росії Володимиром Путіним і колишнім канцлером ФРН Герхардом Шредером, яка відбулася 2 червня у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Глава МЗС повинен розвіяти підозри в тому, що Шредер намагається використовувати його для просування інтересів Путіна і "Роснефти". Це стало б нечуваним афронтом для Євросоюзу і серйозною проблемою для Німеччини", - заявила співголова фракції "зелених" у бундестазі Катрін Герінг-Еккардт.

"Це аж ніяк не приватна справа, коли Шредер, будучи лобістом "Газпрому" і кандидатом в члени наглядової ради "Роснефти", організовує багатогодинну зустріч Габріеля з главою російської держави. Габріель повинен розповісти, які теми обговорював на цій зустрічі", - підкреслила Герінг- Еккардт.

"Зелені" хочуть в першу чергу з'ясувати, чи не обговорювалися в ході вечері інтереси "Роснефти", газопровід "Північний потік - 2" і послаблення санкцій ЄС проти Росії.

Депутат від партії "Союз-90" / "Зелені" Марілуіза Бек вже направила відповідний письмовий запит уряду ФРН.

Європейська правда