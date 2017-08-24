У глави МЗС Німеччини вимагають роз’яснень щодо вечері з Путіним

2821 перегляд
Четвер, 24 серпня 2017, 12:12

Партія "Союз-90" / "Зелені" закликала главу МЗС Німеччини Зігмара Габріеля до вересневих виборів дати роз'яснення щодо його вечері з президентом Росії Володимиром Путіним і колишнім канцлером ФРН Герхардом Шредером, яка відбулася 2 червня у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Глава МЗС повинен розвіяти підозри в тому, що Шредер намагається використовувати його для просування інтересів Путіна і "Роснефти". Це стало б нечуваним афронтом для Євросоюзу і серйозною проблемою для Німеччини", - заявила співголова фракції "зелених" у бундестазі Катрін Герінг-Еккардт.

"Це аж ніяк не приватна справа, коли Шредер, будучи лобістом "Газпрому" і кандидатом в члени наглядової ради "Роснефти", організовує багатогодинну зустріч Габріеля з главою російської держави. Габріель повинен розповісти, які теми обговорював на цій зустрічі", - підкреслила Герінг- Еккардт.

"Зелені" хочуть в першу чергу з'ясувати, чи не обговорювалися в ході вечері інтереси "Роснефти", газопровід "Північний потік - 2" і послаблення санкцій ЄС проти Росії.

Депутат від партії "Союз-90" / "Зелені" Марілуіза Бек вже направила відповідний письмовий запит уряду ФРН.

Європейська правда

Теми: Німеччина Путін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Лідер німецьких лібералів пропонує "заморозити конфлікт, не визнаючи анексії Криму" 23 серпня 2017, 19:40
В Німеччині перекинувся автобус з заробітчанами, постраждали 44 людини 23 серпня 2017, 17:40
Прокуратура проситиме Німеччину допомогти допитати гурт Scooter 22 серпня 2017, 10:48
powered by lun.ua
Головні новини
Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору – президент
Нацбанк суттєво знизив офіційну гривню
Поліція: Убитий в центрі Києва чоловік був іноземцем
ЗМІ: Трамп був невдоволений новими санкціями США проти РФ
Усі новини
Unit Factory

Як може виглядати труба: 10 фіналістів конкурсу арт-об'єктів

5 ініціатив, які прилаштовують бездомних собак і котів