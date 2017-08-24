Глава Пентагону порадить керівництву, чи давати Україні летальну зброю

Міністр оборони США Джеймс Меттіс має намір дати певні рекомендації керівництву своєї країни щодо надання Україні летальної зброї.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві після зустрічі з президентом Петром Порошенком.

"Якщо казати про летальне озброєння, ми розглядаємо це питання. Я зараз повернуся і з огляду на те, що побачив буду інформувати керівництво країни про дуже конкретні речі, які я буду рекомендувати", - зазначив Меттіс, водночас додавши, що суть його рекомендацій має конфіденційний характер.

Відповідаючи на репліку журналіста The New York Times про те, що адміністрація попереднього президента США Барака Обами стверджувала, що надання летального озброєння типу "Джавелін" може спровокувати Росію, міністр оборони США сказав: "Оборонна зброя не може нікого провокувати, вона може провокувати тільки агресора. А Україна не є агресором, вона б'ється на своїй території".

Він також заявив, що США будуть і надалі здійснювати тиск на Росію, щоб примусити її до виконання Мінських угод.

"Ми не приймаємо і ніколи не приймемо анексію Криму Російською Федерацією та підривання з боку Росії міжнародно визнаних кордонів", - підкреслив міністр оборони США.

Крім того, Меттіс заявив, що США очікує повної імплементації стандартів НАТО в реформуванні оборонного та безпекового сектору України.

"Ми дуже підтримуємо українські зусилля, спрямовані на реформування оборонного та безпекового сектору відповідно до міжнародних стандартів, завдяки чому ЗСУ стають більш ефективними. Ми очікуємо повної імплементації стандартів НАТО", - сказав він.

Українська правда