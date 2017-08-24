Порошенко нагородив орденами Байдена, Олланда та Гаука

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Четвер, 24 серпня 2017, 14:33

Президент України Петро Порошенко відзначив майже три десятки громадян іноземних країн державними нагородами за внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.

Про це ідеться в указі президента, розміщеному на сайті адміністрації президента.

Згідно з текстом указу, орденом Свободи відзначено колишнього віце-президента США Джо Байдена, екс-президента Німеччини Йоахіма Гаука та екс-президента Франції Франсуа Олланда.

Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено колишнього прем’єра Литви Андрюса Кубілюса.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відзначено президента німецького бундестагу Норберта Ламмерта.

Орден княгині Ольги III ступеня отримала німецька депутатка від "зелених" Марілуїзе Бек.

Загалом державні нагороди "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних надбань" отримали 27 громадян іноземних держав.

Європейська правда

Теми: Порошенко Німеччина Франція США
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