На Донбасі - 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі - регулярні війська РФ

445 переглядів
Четвер, 24 серпня 2017, 14:40

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі - російські регулярні війська, у т.ч. - спецназ. 

Про це 24 серпня заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з главою Пентагону Джеймсом Меттісом.

"Наша розвідка підтверджує: мінімальний рівень регулярних російських військ на окупованих територіях Донбасу - приблизно 3 тисячі осіб. У складі 39 тисяч військ, які перебувають на окупованій території - російський спецназ і представники регулярних військ РФ", - зазначив Порошенко.

 "Це надзвичайно небезпечно, з іншого боку ми бачимо в цьому певні позитивні моменти - тому що тим самим підвищується відповідальність Росії і можливість забезпечити припинення вогню, виведення військ та забезпечити безперешкодний доступ місії ОБСЄ до ділянок кордону, які зараз не контролюються Україною, а також припинити постачання військової техніки через кордон та звільнення заручників", - додав глава держави. 

Українська правда 

Теми: Донбас Росія армія Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко поговорив з Меттісом про місію ООН на Донбасі та Крим 24 серпня 2017, 14:03
Розвідка: Бойовики ховають заборонену зброю на цивільних об'єктах 24 серпня 2017, 11:54
Росія знову відправила на Донбас "гумконвой" з невідомим вмістом 24 серпня 2017, 09:47
powered by lun.ua
Головні новини
На Грушевського стався вибух, є постраждалі
На Донбасі - 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі - регулярні війська РФ
Порошенко поговорив з Меттісом про місію ООН на Донбасі та Крим
Україна готова дати жорстку військову відсіч агресору – президент
Усі новини
Захід Фест

Слем, хот-доги і нелупка: Як відбувався дев’ятий Захід Фест

5 ініціатив, які прилаштовують бездомних собак і котів