На Грушевського стався вибух, є постраждалі
Внаслідок вибуху на вулиці Грушевського в Києві постраждали двоє осіб.
Про це повідомляє в четвер прес-служба столичної поліції.
"О 14:06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події. Інформація про постраждалих уточнюється.
Як відомо, в четвер у центрі Києва проходять святкові заходи з нагоди Дня незалежності.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.