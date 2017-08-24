На Грушевського стався вибух, є постраждалі

Внаслідок вибуху на вулиці Грушевського в Києві постраждали двоє осіб.

Про це повідомляє в четвер прес-служба столичної поліції.

"О 14:06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як відомо, в четвер у центрі Києва проходять святкові заходи з нагоди Дня незалежності.

Українська правда