На Грушевського стався вибух, є постраждалі

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Четвер, 24 серпня 2017, 14:51
Фото Юрія Хорта

Внаслідок вибуху на вулиці Грушевського в Києві постраждали двоє осіб.

Про це повідомляє в четвер прес-служба столичної поліції.

"О 14:06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як відомо, в четвер у центрі Києва проходять святкові заходи з нагоди Дня незалежності.

Українська правда

Теми: Київ
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