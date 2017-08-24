У Києві затрималі причетного до вбивства іноземця

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Четвер, 24 серпня 2017, 15:06

Поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства іноземного громадянина у Києві

Про це 24 серпня повідомили у прес-службі столичного главку поліції.

"За кілька годин після повідомлення про вбивство було знайдено автомобіль, у якому затримали чоловіка", - повідомили у поліції. 

Як зазначив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, при огляді автомобіля виявили плями крові, гільзи та пошкодження від куль.

"Чоловіка затримано за ст.208 КПК, з ним працюють слідчі. Збираються докази, встановлюються всі обставини події, встановлюються можливі свідки і мотиви вбивства, а також інші особи, які мали стосунок до цієї події", - зазначив Крищенко. 

За фактом розпочато 2 кримінальних провадження: за фактом умисного вбивства – ст. 115 і за фактом заволодіння транспортним засобом (зловмисник втікав на автомобілі потерпілого) - ст. 289 КК України.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Раніше стало відомо, що у центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка і зникли на автомобілі. У поліції повідомили, що застрелений був іноземцем 1988 року народження. 

Українська правда 

Теми: Київ поліція
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