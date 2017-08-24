Порошенко нагородив орденами Чийгоза та Умерова

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Четвер, 24 серпня 2017, 15:59

Президент України Петро Порошенко нагородив орденами кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави від 24 серпня. 

Зокрема, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров нагороджений орденом "За заслуги" ІІ ступеня, а політв’язень Ахтем Чийгоз - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. 

Також указом президента орденом Свободи нагороджено Володимира Кличка. 

Нагороди присвоєму "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм", йдеться в указі.

Українська правда

Теми: нагороди політв'язні кримські татари
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