Порошенко нагородив орденами Чийгоза та Умерова
Президент України Петро Порошенко нагородив орденами кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.
Про це йдеться у відповідному указі глави держави від 24 серпня.
Зокрема, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров нагороджений орденом "За заслуги" ІІ ступеня, а політв’язень Ахтем Чийгоз - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Також указом президента орденом Свободи нагороджено Володимира Кличка.
Нагороди присвоєму "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм", йдеться в указі.
Українська правда
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