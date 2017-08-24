Поліція: вибух на Грушевського - замах на умисне вбивство

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Четвер, 24 серпня 2017, 18:21

За фактом вибуху на вул. Грушевського у Києві розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб". 

Про це 24 серпня повідомили у столичному главку поліції. 

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ст. 115 (Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до злочину". - зазначили у поліції.

На місці вибуху працюють правоохоронці, які ретельно оглядають територію, встановлюють свідків та очевидців, а також камери відеонагляду, які могли зафіксувати момент вибуху.

Наразі встановлено, що до лікарняних закладів з тілесними ушкодженнями доставили трьох осіб.

Як повідомили в ефірі телеканалу "112. Україна", постраждалих внаслідок вибуху госпіталізовано до столичної клінічної лікарні №17, вони перебувають у відділенні політравми. 

За даними ЗМІ, постраждалі є родичами Героя України Валерія Чибінєєва -  його дружина, мати дружини та друг сім'ї.

Як відомо, в результаті вибуху на вул.Грушевського у Києві в поліції повідомили про двох постраждалих. Основна версія, яку розглядають правоохоронці  - хуліганство.

Чибінєєв - командир роти снайперів 79-й окремої десантно- штурмової бригади десантних військ ЗСУ, звання Герой України отримав у серпні 2016 року. 

 

Українська правда 

Теми: Київ надзвичайна подія поліція
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