День Незалежності в АТО: 11 обстрілів, трьох військових поранено

На День Незалежності бойовики порушили "тишу" 11 разів, троє бійців зазнали поранень.

Про це ввечері 24 серпня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, найбільша активність противника зафіксували на Луганському напрямку, де бойовики били з 82-мм мінометів на околицях Новоолександрівки та Катеринівки.

"На підступах до Кримського злочинці двічі відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, працювали снайперські пари", - повідомили у прес-центрі штабу.

На Донецькому напрямку велися обстріли Авдіївської промзони. Також бойовики били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах поблизу шахти Бутівка.

"Українські військові у відповідь накрили противника щільним вогнем, в результаті цього протистояння 3 наших бійців отримали поранення", - повідомили у штабі.

На Приморському напрямку близько 8:00 бойовики випустили 10 мін калібру 120 мм у районі Чермалика.

