Кличко обіцяє робити Поділ пішохідним з врахуванням думки водіїв

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Четвер, 24 серпня 2017, 19:41

Влада Києва складе перелік пішохідних вулиць в історичній частині міста, зокрема  на Подолі, з урахуванням думки столичних водіїв.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє прес-служба мера.

"Ми проводимо експеримент, у рамках якого перекрили частину Подолу та зробили її пішохідною. Це історична частина міста. Так, не всі задоволені - у людей, які звикли їздити через Контрактову площу та Сагайдачного, це викликає невдоволення", - зазначив Кличко.

За його словами, після завершення експеримента столична влада врахує всі думки та ухвалить остаточне рішення - залишити пішохідною більшу частину історичного Подолу, чи обмежитися кількома пішохідними вулицями.

Теми: Київ Кличко дороги
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