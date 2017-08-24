На Донеччині відремонтували водовід між Горлівкою та Торецьком

На Донеччині відновлено роботу водоводу "Горлівка-Торецьк" поблизу шахти ім.Гагарина, який було пошкоджено у лютому 2017 року внаслідок бойових дій.

Про це 24 серпня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані української сторони СЦКК.

Зазначається, що ділянка водоводу перетинає лінію розмежування, а внаслідок її пошкодження перебоїв з водою зазнали 35 тис. мешканців Торецька та селищ у "сірій зоні".

Під час пошкодження вода, яка витікала з водоводу затоплювала підвальні приміщення жителів приватного сектора с. Південне.

"Також вода потрапляла у підземні виробки непрацюючої шахти імені Гагаріна, виштовхуючи на поверхню вибухонебезпечний метан, який також потрапляв в підвали житлових будинків жителів селища", - йдеться у повідомленні.

До проведення робіт залучалися спеціалісти ДСНС, патрулі СММ ОБСЕ та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які моніторили ситуацію під час ремонту.

"Впродовж 22-24 серпня ремонтні бригади знайшли 6 аварійних ділянок, на яких відкопали на поверхню трубу та провели необхідні зварювальні роботи", - повідомили в СЦКК.