На Донеччині відремонтували водовід між Горлівкою та Торецьком

295 переглядів
Четвер, 24 серпня 2017, 19:58

На Донеччині відновлено роботу водоводу "Горлівка-Торецьк" поблизу шахти ім.Гагарина, який було пошкоджено у лютому 2017 року внаслідок бойових дій. 

Про це 24 серпня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані української сторони СЦКК.

Зазначається, що ділянка водоводу перетинає лінію розмежування, а внаслідок її пошкодження перебоїв з водою зазнали 35 тис. мешканців Торецька та селищ у "сірій зоні". 

Під час пошкодження вода, яка витікала з водоводу затоплювала підвальні приміщення жителів приватного сектора с. Південне.

"Також вода потрапляла у підземні виробки непрацюючої шахти імені Гагаріна, виштовхуючи на поверхню вибухонебезпечний метан, який також потрапляв в підвали житлових будинків жителів селища", - йдеться у повідомленні. 

До проведення робіт залучалися спеціалісти ДСНС, патрулі СММ ОБСЕ та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які моніторили ситуацію під час ремонту.

"Впродовж 22-24 серпня ремонтні бригади знайшли 6 аварійних ділянок, на яких відкопали на поверхню трубу та провели необхідні зварювальні роботи", - повідомили в СЦКК.

Українська правда 

Теми: Донбас АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
День Незалежності в АТО: 11 обстрілів, трьох військових поранено 24 серпня 2017, 18:56
В РФ відкрили 5 справ "за порушення хлібного перемир'я" 24 серпня 2017, 16:48
На Донбасі - 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі - регулярні війська РФ 24 серпня 2017, 14:40
powered by lun.ua
Головні новини
Поліція: вибух на Грушевського - замах на умисне вбивство
Вибух на Грушевського: Кількість поранених зросла
На Грушевського стався вибух, є постраждалі
На Донбасі - 39 тисяч бойовиків, з них 3 тисячі - регулярні війська РФ
Усі новини
Від творців

Де купити стильну вишиванку

освіта

Чому хоумскулінг в Україні законний, а анскулінг - не зовсім