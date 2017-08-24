Росія передала міжнародній групі нові дані по MH17

Росія передала міжнародній групі слідчих нові дані з радарів про катастрофу Boeing 777 компанії Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті голландської прокуратури, пише російське агентство РИА Новости.

У заяві йдеться, що Спільна слідча група, що займається з'ясуванням причин катастрофи, направила до Москви запит про надання необхідної інформації та отримала від Росії "додаткові дані та інструкції з їхньої розшифровки".

Також наголошується, що новий пакет інформації повинен відповідати прийнятому в Європі формату передачі даних спостереження ASTERIX. Раніше, за твердженнями прокуратури Нідерландів, Росія відмовлялася переводити інформацію в стандарт Європейської організації з безпеки повітряної навігації.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.



Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Нідерланди змінять своє законодавство, щоб винести вирок.