У США співробітник ресторану взяв відвідувачів в заручники
Незадоволений співробітник розстріляв одну людину і утримує інших в заручниках в ресторані Чарльстона (Південна Кароліна, США).
Про це повідомив мер міста Джон Текленбург на прес-конференції, передає Fox News.
За інформацією мерії, одного чоловіка було розстріляно й доставлено до лікарні. Його стан невідомий.
"Стрілець - незадоволений співробітник. Це не акт тероризму або злочин на ґрунті ненависті", - сказав Текленбург.
Власник ресторану Джон Аквіно сказав WSCS, що злочинець, який був одягнений як співробітник кухні і, можливо, є колишнім посудомийником, розсердився і стріляв у шеф-кухаря з помсти.
Представник поліції Чарльстона Чарльз Френсіс заявив журналістам, що стрілок утримує "пару" заручників, і ведуться переговори між владою і стрільцем.
Район навколо ресторану заблоковано, і поліція Чарльстона попросила жителів уникати цього району.
Відвідувачі ресторану розповіли, що чоловік прийшов на кухню із зарядженою рушницею і сказав: "У місті є новий бос". Їм вдалося вийти з ресторану через чорний хід.
Інший відвідувач сказав, що невідомий озброєний чоловік закрив вхідні двері і оголосив: "Я новий король Чарльстона".
За словами свідків, під час події в ресторані обідали близько 30 осіб.
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