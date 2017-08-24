У США співробітник ресторану взяв відвідувачів в заручники

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Четвер, 24 серпня 2017, 22:49

Незадоволений співробітник розстріляв одну людину і утримує інших в заручниках в ресторані Чарльстона (Південна Кароліна, США).

Про це повідомив мер міста Джон Текленбург на прес-конференції, передає Fox News.

За інформацією мерії, одного чоловіка було розстріляно й доставлено до лікарні. Його стан невідомий.

"Стрілець - незадоволений співробітник. Це не акт тероризму або злочин на ґрунті ненависті", - сказав Текленбург.

Власник ресторану Джон Аквіно сказав WSCS, що злочинець, який був одягнений як співробітник кухні і, можливо, є колишнім посудомийником, розсердився і стріляв у шеф-кухаря з помсти.

Представник поліції Чарльстона Чарльз Френсіс заявив журналістам, що стрілок утримує "пару" заручників, і ведуться переговори між владою і стрільцем.

Район навколо ресторану заблоковано, і поліція Чарльстона попросила жителів уникати цього району.

Відвідувачі ресторану розповіли, що чоловік прийшов на кухню із зарядженою рушницею і сказав: "У місті є новий бос". Їм вдалося вийти з ресторану через чорний хід.

Інший відвідувач сказав, що невідомий озброєний чоловік закрив вхідні двері і оголосив: "Я новий король Чарльстона".

За словами свідків, під час події в ресторані обідали близько 30 осіб.

Теми: США
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