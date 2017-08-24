Волкер: треба вивести з Донбасу російські війська

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Четвер, 24 серпня 2017, 23:44

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер наголошує на необхідності виведення російських військ з території ОРДЛО.

Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

"Потрібно чітко розуміти, що на Донбасі є російські війська, в Донецькій і Луганській областях. Там є військова техніка та обладнання. Проблема в тому, що присутність там військової техніки створює конфлікт. Згідно з офіційними доповідями ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню йде саме від російської сторони. Не всі, але більшість. Інтерес Росії дестабілізує обстановку", - сказав Волкер.

За його словами, Росія визнає, що згідно мінських домовленостей, території ОРДЛО повинні бути повернуті Україні й не бути окупованою територією.

"Для того, щоб це сталося, потрібно вивести звідти російські війська і забезпечити людям безпеку, щоб вони почувалися впевнено. Якщо зараз вони почувають себе вразливими, це саме те, над чим ми повинні працювати - як ми можемо забезпечити безпеку і, таким чином, мати політичний процес, який дозволить нам добитися особливого статусу і дасть можливість провести вибори", - заявив спецпредставник США.

Теми: США Донбас
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