Активіст, який охороняв Меморіал Нємцова, помер після нападу на нього

Активіст Іван Скрипниченко, який брав участь у чергуваннях на місці вбивства Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту, помер через кілька днів після нападу на нього під час чергування.

Про це повідомив активіст Андрій Маргулєв, пише "Медіазона".

За словами Маргулєва, близько 10 години вечора 15 серпня Скрипниченко чергував на мосту. До нього підійшов невідомий чоловік і спробував з ним заговорити. Скрипниченко відвернувся, і тоді чоловік ударив його кулаком в ніс.

Активісти викликали на міст поліцію, а потерпілого доставили в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського, де йому діагностували перелом. Нападника поліцейські не знайшли. Після огляду у лікаря Скрипниченко поїхав додому.

"Через пару днів ми з ним зідзвонювалися, він збирався йти і писати заяву в ОВД "Китай-город" і, швидше за все, так і зробив. Він планував виїхати у відпустку, але в результаті не поїхав, а ліг в лікарню для виправлення наслідків перелому. 23 серпня він помер. Результатів судмедекспертизи поки немає, але, ймовірно, він помер через тромб, що відірвався", - розповів Маргулєв.

Як відомо, учасники чергувань на місці вбивства Бориса Нємцова охороняють народний меморіал в його пам'ять - влада Москви регулярно прибирає з моста квіти та інші символи. Активісти виступають за те, щоб узаконити меморіал.