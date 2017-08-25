Виробник ПЗ SWIFT відмовився від співпраці з російським банком

Глобальна компанія - правовласник програмного забезпечення (ПЗ) для роботи зі SWIFT Finastra - відмовилася працювати з російськими банками, які потрапили до списку санкцій.

Про це розповіли двоє людей, які знають це від Finastra і банків, пише російське видання "Ведомости".

За їх словами, софт використовують два таких гравця: Російський національний комерційний банк (РНКБ), що працює в анексованому Криму, і Темпбанк, в який введена тимчасова адміністрація.

Finastra, бізнес якої багато в чому сконцентрований в США і Канаді, повідомила свого російського дистриб'ютора "Фіннет" про те, що припиняє працювати з цими банками з 31 серпня, вказує один зі співрозмовників.

У світі існує кілька виробників програмного забезпечення для роботи з SWIFT, продовжує він, в Росії використовується софт від Finastra і від самої SWIFT (Alliance Acсess). За словами іншого співрозмовника, переважна більшість банків в Росії і світі використовують ПЗ від SWIFT.

При цьому, видання пише, що банк може перейти на інший інтерфейс доступу до SWIFT, для цього йому потрібно укласти договір і зробити технічні налаштування, коштувати це буде кілька десятків тисяч доларів, оцінює перший співрозмовник.

Він додає, що банкам важливо це встигнути зробити до 31 серпня, щоб вони не були відрізані від SWIFT під час переходу на новий софт.

SWIFT завдяки єдиними стандартам і широкому охопленню дозволяє банкам і компаніям обмінюватися фінансовими повідомленнями по всьому світу. Для розрахунків усередині Росії є й інші способи, але для міжнародних транзакцій альтернативи SWIFT немає.

РНКБ є системоутворюючим банком в окупованому Криму і працює тільки на території Росії, сказав представник банку, додаючи, що той не здійснює розрахунків через західні кредитні організації.

За його словами, банк використовує розрахункову систему ЦБ.

"На бізнес РНКБ і його клієнтів не впливає припинення відносин з компанією Finastra", - додав представник РНКБ.

Він не став уточнювати, чи буде РНКБ переходити на інше програмне забезпечення.

Представники "Финнет" і SWIFT від коментарів відмовилися. Представники Finastra і Темпбанк на запит не відповіли.

Два тижні тому ЗМІ повідомили про те, що Темпбанк нібито відключений від SWIFT, оскільки банк і його топ-менеджмент знаходяться під санкціями США через співпрацю з Сирією та Іраном.

За словами трьох співрозмовників, йшлося тільки про припинення співпраці з Finastra, а не про відключення банку.