Підозрюваному у вбивстві іноземця в Києві оголошено про підозру

Затриманому за підозрою у вбивстві іноземного громадянина у центрі Києва оголошено про підозру.

Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

"Зловмиснику, затриманому у зв'язку із вбивством іноземного громадянина 23 серпня на вул. Шота Руставелі оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 12, ч. 2 ст. 115 КК України - "умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - повідомила вона.

Як відомо, підозрюваного затримали під час спроби втекти з місця вчинення злочину на автомобілі.

За даними прокуратури, зловмисником виявився 36-річний чоловік, який тимчасово мешкає у столиці. З ним проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.