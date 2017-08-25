Підозрюваному у вбивстві іноземця в Києві оголошено про підозру

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 10:16

Затриманому за підозрою у вбивстві іноземного громадянина у центрі Києва оголошено про підозру. 

Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. 

"Зловмиснику, затриманому у зв'язку із вбивством іноземного громадянина 23 серпня на вул. Шота Руставелі оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 12, ч. 2 ст. 115 КК України - "умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - повідомила вона. 

Як відомо, підозрюваного затримали під час спроби втекти з місця вчинення злочину на автомобілі.

За даними прокуратури, зловмисником виявився 36-річний чоловік, який тимчасово мешкає у столиці. З ним проводяться слідчі дії та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: Київ прокуратура
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