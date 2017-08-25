Президент присвоїв Аброськіну спеціальне звання генерала поліції
Президент Петро Порошенко присвоїв чергове спеціальне звання генерала поліції другого рангу В'ячеславу Аброськіну, першому заступнику голови Національної поліції, начальнику кримінальної поліції.
Про це йдеться у відповідному указі, який опубліковано на сайті глави держави.
"Присвоїти спеціальне звання генерала поліції другого рангу генералу поліції третього рангу Аброськіну В'ячеславу - першому заступникові Голови Нацполіції України - начальнику кримінальної поліції", - йдеться у документі.
Цим же указом полковнику поліції Євгену Ковалю, начальнику департаменту внутрішньої безпеки Нацполціі, присвоєно спеціальне звання генерала поліції третього рангу.
Інтерфакс-Україна
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