Президент присвоїв Аброськіну спеціальне звання генерала поліції

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 11:48

Президент Петро Порошенко присвоїв чергове спеціальне звання генерала поліції другого рангу В'ячеславу Аброськіну, першому заступнику голови Національної поліції, начальнику кримінальної поліції.

Про це йдеться у відповідному указі, який опубліковано на сайті глави держави.

"Присвоїти спеціальне звання генерала поліції другого рангу генералу поліції третього рангу Аброськіну В'ячеславу - першому заступникові Голови Нацполіції України - начальнику кримінальної поліції", - йдеться у документі. 

Цим же указом полковнику поліції Євгену Ковалю, начальнику департаменту внутрішньої безпеки Нацполціі, присвоєно спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко поліція
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