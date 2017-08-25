Кличко похвалився, що 50 паркувальників звільнили: вимагали гроші у водіїв

КП "Київтранспарксервіс" звільнило 50 працівників, які вимагали у водіїв готівку за паркування.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Newsone", повідомляє прес-служба політика.

Кличко зазначив, що були виявлені випадки, коли колишні паркувальники брали із водіїв гроші.

За словами мера Києва, боротьба столичної влади за те, щоб паркувальники працювали чесно, закінчилася нічим.

"Коли є великий обіг готівки, проконтролювати доходи складно і великі суми грошей осідають у кишенях. Тому мерія розробила систему, аби відійти від сплати готівкою. Сьогодні у столиці за парковку можна сплатити через паркомат, за допомогою sms чи мобільного додатку, або придбавши паркувальні талони у кіосках преси", - зазначив Кличко.

Він також зазначив, що за впорядкування паркування у Києві відповідальною має бути Київрада, яка має ухвалювати відповідні правила паркування у місті.

Українська правда