У Росії затримали колишнього топ-менеджера банку Жеваго - ЗМІ

У Санкт-Петербурзі затримали колишнього топ-менеджера українського банку "Фінанси і кредит" Олега Шапкіна, якого розшукував Інтерпол за підозрою в привласненні і розтраті коштів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

За даними поліції, затримання відбулося напередодні ввечері.

"Затримано 53-річного громадянина однієї з сусідніх республік. Встановлено, що він розшукується правоохоронними органами своєї країни за привласнення і розтрату", - повідомили в поліції.

У той же час, за даними джерела, затримали колишнього заступника голови правління українського банку "Фінанси і кредит" Олега Шапкіна.

Також повідомляється, що ініціатор розшуку проінформований про затримання.

Нагадаємо, в травні Інтерпол оголосив у розшук колишнього заступника голови правління банку "Фінанси і кредит". На сайті Інтерполу є картка Шапкіна з відомостями про розшук у справі про привласнення, розтрату або заволодіння коштами.

Генеральна прокуратура розслідує незаконність фінансової угоди посадових осіб банку "Фінанси і Кредит", які за допомогою нерезидентів України, в тому числі офшорної компанії Nasterno Commercial Limited (кінцевим бенефіціарним власником є Олександр Демченко), незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд гривень.

Також слідство встановило факт попередньої змови з іншими особами та укладення договору поручительства з банком Meinl Bank AG (Австрія).

У даній справі підозрюються екс-голови правління банку Володимир Хливнюк, екс-заступник голови правління Ігор Копертєхін і помічник депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго Олександр Демченко.

Нацбанк України відкликав ліцензію банку "Фінанси та кредит" у грудні 2015 року. Бенефіціаром банку виступав бізнесмен Костянтин Жеваго. Зобов'язання установи перед фізособами на 1 липня 2015 року становили 16,98 млрд гривень.

Економічна правда