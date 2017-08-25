"Шкільне перемир'я": Трьох військових поранено, один загинув

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П'ятниця, 25 серпня 2017, 14:09

Внаслідок бойових дій у зоні проведення АТО поранено трьох українських військових, один боєць загинув.

Про це 25 серпня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

"24 серпня о 23:45 під час хаотичного обстрілу українських позицій зі стрілецької зброї в районі Талаківки (напрямок Маріуполя) один військовий зазнав поранень, йому було надано медичну допомогу і доправлено до медзакладу. Однак після опівночі від отриманих поранень військовослужбовець помер", - повідомив Мотузяник. 

Троє військових зазнали поранень в районі шахти Бутівка внаслідок ворожого обстрілу. 

У напрямку Луганська неспокійно було в районі Бахмутської траси та у Попаснянському районі. Бойовики стріляли з мінометів, випустили понад 30 снарядів. Протягом дня бойовики порушили "тишу" 11 разів, у шести випадках застосував міномети.

На донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій, бойові дії розгорнулися біля Авдіївки та в районі позицій "шахта  Бутівка", бойовики застосовували легке озброєння. 

На приморському напрямку у Чермалику бойовики застосували міномети, випустивши 10 снарядів. Під час збройних провокацій українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас жертви
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